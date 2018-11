▶️ Handicap: Partenariat renouvelé entre le CHU Réunion et le FIPHFP

Arrivé à échéance, la convention triennale entre le CHU de La Réunion et le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP) a été renouvelé ce mercredi entre les deux parties pour trois nouvelles années.



Cette convention a permis de formaliser et de développer le dispositif handicap du groupe hospitalier. Ce dernier dispose en effet d'une pilote de la politique handicap et d'une référente handicap, toutes deux diplômées du DU Référent Handicap.



Un moyen pour le CHU Réunion d'optimiser son engagement dans le domaine du handicap, aussi bien auprès de ses agents qu'auprès des patients, par la mise en oeuvre de différentes formes de compensation technique et humaine, mais aussi de formation et d'accompagnement.



Ainsi, en 2017, un apprenti a obtenu son CAP d'agent polyvalent en cuisine et a poursuivi son intégration sur un CUI pour lui permettre d'augmenter ses compétences. En 2018, ce sont trois autres apprentis qui ont brillamment obtenu leur diplôme. À l'issue de l'actuelle convention, le CHU espère que son personnel ait un regard différent sur leurs collègues porteurs de handicap et que ces derniers se sentiront plus à l'aise pour évoquer leur situation.