▶️ Guy Noël Lebon est le premier Réunionnais à franchir la ligne d'arrivée du Trail de Bourbon

Le premier Réunionnais à franchir la ligne d'arrivée du Trail de Bourbon est Guy Noël Lebon. Il est arrivé au stade de La Redoute à 14h06 et se place en seconde position.



Guy Noël Lebon a finalement réussi à prendre le devant sur l'américain Avery Collins, qui était en tête jusqu'au Colorado. Il a donc terminé la course en 17 heures et 6 minutes.