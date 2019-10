La grande Une ▶️ Grégoire Curmer vainqueur de la Diagonale des Fous 2019





Le traileur n’a cessé de creuser un écart de plus en plus grand au fil de l’après-midi, soit environ une heure d'avance sur ses poursuivants Ludovic Pommeret et le Réunionnais Nicolas Rivière. Le dossard 32 est donc le numéro gagnant de cette 30ème édition de la Diagonale des fous. A 21H34, Grégoire Curmer a franchi la ligne d’arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis après 23 heures 33 minutes et 45 secondes de course.A titre indicatif, le vainqueur a traversé La Réunion du sud au nord en l'espace d'une journée à la vitesse de 7 km/h.Le Haut-Savoyard n’a pas été contesté de la journée. Il a caracolé en tête de la Diag' toute cette journée de vendredi. Le coureur métropolitain a fait la course en tête depuis la Plaine des Merles.Le traileur n’a cessé de creuser un écart de plus en plus grand au fil de l’après-midi, soit environ une heure d'avance sur ses poursuivants Ludovic Pommeret et le Réunionnais Nicolas Rivière.

LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :







POINTAGE LA REDOUTE Grégoire CURMER à 21:34 Nicolas RIVIERE à 22:27 Ludovic POMMERET à 22:27













CHEZ LES FEMMES :



LE CLASSEMENT SCRATCH FEMMES :

POINTAGE A ILET SAVANNA Sabrina STANLEY à 21:20 Marion DELESPIERRE à 21:30 Alexandra CLAIN à 21:46 Elle avait bouclé la traversée de La Réunion l'an dernier en 28 heures et 54 minutes, soit, à titre indicatif, plus de cinq heures que Benoît Girondel chez les garçons. Jocelyne Pauly ne défendra pas son titre cette année chez les féminines.Sandrine Béranger (France), Carine Loyer (Guyane), Sabrina Stanley (USA), Anna-Marie Watson (Angleterre) ou encore la Suissesse Laurence Yerly sont annoncées comme les principales prétendantes à la victoire, tout comme les traileuses locales Gilberte Libel et Alexandra Clain.Ce vendredi soir, l'Américaine Sabrina Stanley devance toujours Marion Delespierre. La Française a lâché sa position de leader lors du pointage de la Possession. Une position qu'elle tenait pourtant depuis vendredi matin. La Réunionnaises Alexandra Clain est troisième mais Gilberte Libel, jusque-là quatrième, a abandonné à Savanna.



