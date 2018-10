A la Une .. ▶️ Grand Raid : Pour la première fois, la barre des 2000 participants extérieurs sera franchie Les premiers frémissements du Grand raid se font ressentir. Le comité d’organisation livrait ce matin au Moca, dans les hauts de Saint-denis, le tableau à deux semaines du départ de la mythique course et de ses petites soeurs.

J-13 avant le départ de la 26e édition du Grand Raid et encore beaucoup de choses "à parfaire", avise Robert Chicaud, président de l'association Grand Raid. Chaque départ aura son feu d'artifice.



Le Grand Raid s'inscrit dans du "classique", résume l'organisation. Le parcours reste inchangé avec un départ de Saint-Pierre Ravine blanche. "On a une petite amélioration entre Domaine Vidot et Notre Dame de la Paix", note toutefois Robert Chicaud.



"Concernant le phénomène de bouchons à Notre Dame de La Paix, cela devrait être terminé la semaine prochaine. Il nous reste qu’un kilomètre de sentier bitumé. Reste le problème de La Possession : nous avons rendez-vous dans quelques heures avec le propriétaire du terrain. Il est rarissime que l'on se heurte à la mauvaise volonté", demeure tout de même confiant Denis Boule, le directeur du parcours du Grand raid.



Une couverture médiatique qui continue de s’internationaliser



"Les années précédentes, un certain nombre de compétiteurs se plaignaient des bouchons. On a eu un dilemme pour arranger ça. On avait bien trouvé une solution sauf que cela rallongeait la course", explique Robert Chicaud qui a salué au passage l’aide précieuse apportée par les agents de l’Office national des forêts. "L’ONF, c'est un travail indispensable. Dans les travaux réalisés, il y a le sentier cascade Bois Rouge, le sentier de la Prise - après Fakir c'était la désolation - le Sentier Dos d'âne, celui de Deux-Bras où il fallait purger et reconstruire, le sentier du gîte Piton Bélouve avec une zone boueuse où il fallait apporter une amélioration, ou encore le sentier du col de Fourche", liste-t-il les secteurs sensibles.



La Diagonale des fous table pour l’instant sur 2800 inscrits "mais un certain nombre d’entre eux n’ont pas complété leur inscription". Pour l’anecdote, le plus jeune à s’élancer a 20 ans et le plus âgé 74.



La couverture médiatique s’étoffe encore un peu plus cette année. Le 20H de TF1 va suivre une coureuse diabétique avec un reportage de 5 minutes vu par des millions de téléspectateurs. Canal + viendra aussi avec l'émission Intérieur Sport qui suivra le multiple vainqueur François D'Haene. Le 52 minutes qui lui sera consacré sera diffusé avant les fêtes. À noter enfin la présence de médias canadiens et belges, qui s'inscrivent dans la logique de l’ouverture de la compétition aux coureurs étrangers. "C’est la première fois que nous aurons plus de 2000 concurrents extérieurs", souligne l’organisation.



Le nombre de participants sur les trois autres courses :

Trail de Bourbon : sur 1298 trailers inscrits, 1234 potentiellement prévus

Mascareignes : 1702 prévus sur 1808 inscrits

Zembrocal : 282 inscrits soit 94 équipes

