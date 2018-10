▶️ Grand Raid : Laurence Françoise de retour sur le petit écran réunionnais

Le départ du Grand Raid 2018 sera donné ce jeudi à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Un événement à suivre, comme chaque année sur la chaine Canal Grand Raid, de Canal +.



Le dispositif 2018 de la chaîne cryptée promet le suivi de la course en direct, heure par heure, avec 10 journalistes reporters d'images situés sur 10 postes clés, un hélico tête de course, un journaliste-coureur en immersion ainsi que trois émissions : le "Before du Raid"à 18 h, suivi à 19h par "Sur la corde Raid" et à 20h "Le Raid et vous".



"Sur la corde Raid" verra le retour sur le petit écran réunionnais d'une figure bien connue des téléspectateurs. Laurence Françoise, ancienne présentatrice du 19h d'Antenne Réunion pilotera ce rendez-vous.