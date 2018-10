▶️ Grand Raid: Jean Yves Baron est le dernier fou à franchir la ligne

Il bénéficie de presqu'autant d'acclamations que le premier, Jean Yves Baron a franchi la ligne au stade de la Redoute à 16H04. Près de 48 heures après l'arrivée du duo de vainqueurs Benoît Girondel et François D'Haene, le dernier finisher a parcouru la Diagonale des Fous en 66 heures et 4 minutes.



Comme les 1961 autres coureurs qui ont réussi à parcourir les 164,6 km de sentiers et de bitume, le dossard N°343 s'est vu attribuer le tee-shirt de finisher par l'organisation, même s'il est arrivé quelques petites minutes après le délai final autorisé de 16 heures. Jean Yves Baron aura tenu jusqu'au bout malgré un parcours rythmé de nombreuses chutes.



Un privilège qu'espéraient les 697 coureurs qui ont abandonné depuis le départ de Ravine blanche jeudi soir. Rappelons qu'il n'a fallu aux vainqueurs de la Diagonale que 23 heures et 18 minutes pour traverser l'île du sud au nord.