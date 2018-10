▶️ Grand Raid: Benoit Girondel et François D'Haene franchissent ensemble la ligne d'arrivée !

François D'Haene et Benoit Girondel ont franchi ensemble la ligne d'arrivée à 21h18 au stade de La Redoute. Ils ont donc remporté la Diagonale des fous 2018. Il ont dévalé les 164,6 km de course et 9576 mètres de dénivelé positif en 23h18 minutes. Maxime Cazajou termine à la troisième place (pointage à 22h40).



Ils ont été acclamés par une foule compacte le long de la ligne d’arrivée, comme chaque année au stade de La Redoute.

Ils recevront leurs médailles ce dimanche à partir de 17h dans ce même stade où la cérémonie de remise des prix récompensera les vainqueurs dans chacune des catégories.



Le dernier finisher de la Diagonale a, en effet, jusqu’à dimanche 16h dernier délai pour franchir la ligne. Rappelons qu’ils étaient 2802 coureurs à s’être inscrits à la plus grande des courses du Grand raid cette année.



