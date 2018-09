A la Une . ▶️ Gramoune attaqué à coups de cutter : 2 ans de prison ferme pour l'agresseur





Interpellés peu de temps après les faits par la BAC de Saint-Denis, trois jeunes ont été placés en garde à vue. Le principal agresseur aurait été formellement reconnu par la victime. Les agresseurs ont été déférés et mis en examen ce samedi pour vols avec violences en réunion ayant provoqué une interruption totale de travail de 8 jours.



Deux des agresseurs présumés doivent répondre de leurs actes ce matin dans le cadre de la comparution immédiate au tribunal de Champ-Fleuri. Mineur, le 3ème individu impliqué devra faire face au tribunal pour enfants. Il était sorti de prison de 16 août dernier.



La victime qui est à l'heure actuelle toujours hospitalisée est donc absente au tribunal ce lundi matin. Ayant tenté de se défendre, le septuagénaire a dû recevoir 7 points de suture à la main. Venant de Madagascar, l'homme âgé de 76 ans est arrivé à La Réunion mardi dernier. Souffrant d'insuffisance rénale, l'homme est dialysé trois fois par semaine.



L'auteur des coups de cutter, 18 ans à peine, alcoolisé et sous artane au moment des faits, finira par avouer qu'il est bien le seul à avoir agressé le vieil homme. Avec 5 mentions pour violences à son casier judiciaire malgré son jeune âge, il ne semble toujours pas avoir conscience de la gravité des faits. Comme lui explique la procureure, il s'agit bien d'une affaire criminelle pour laquelle il encourt 10 ans de prison.



Le second, 22 ans, atteint de surdité de naissance et appareillé, peine à comprendre ce que lui explique la présidente. Il doit s'avancer au plus près de la cour afin de bien comprendre ce qui lui est dit. Il nie avoir porté le moindre coup mais reconnait avoir fouillé le sac à dos de la victime. Père d'un jeune bébé, il prétend avoir été choqué par la violence de la scène. "J'étais choqué, je suis parti" dit-il à la cour.



La procureur a requis 5 ans de prison dont 2 ans avec sursis pour l'auteur des coups de cutter. 2 ans de prison ont été requis contre le deuxième agresseur. Le maintien en détention a été demandé pour les deux prévenus.



L'auteur des coups a finalement écopé de 4 ans dont 2 ans avec sursis mise à l'épreuve avec maintien en détention. Le deuxième a été condamné à 18 mois de prison dont un an de sursis mise à l'épreuve avec révocation du sursis de 1 mois datant d'une précédente condamnation en 2016 sans mandat de dépôt, assortis d'une obligation de travail. Le JAP se chargera de l'exécution des 7 mois de prison qu'il aménagera ... ou pas. Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi en plein centre ville de Saint-Denis . Un vieil homme a été attaqué au niveau du cou avec un cutter. Ayant perdu une forte quantité de sang suite à cette blessure, le septuagénaire n'aura "que" plusieurs jours d'ITT.Interpellés peu de temps après les faits par la BAC de Saint-Denis, trois jeunes ont été placés en garde à vue. Le principal agresseur aurait été formellement reconnu par la victime. Les agresseurs ont été déférés et mis en examen ce samedi pour vols avec violences en réunion ayant provoqué une interruption totale de travail de 8 jours.Deux des agresseurs présumés doivent répondre de leurs actes ce matin dans le cadre de la comparution immédiate au tribunal de Champ-Fleuri. Mineur, le 3ème individu impliqué devra faire face au tribunal pour enfants. Il était sorti de prison de 16 août dernier.La victime qui est à l'heure actuelle toujours hospitalisée est donc absente au tribunal ce lundi matin. Ayant tenté de se défendre, le septuagénaire a dû recevoir 7 points de suture à la main. Venant de Madagascar, l'homme âgé de 76 ans est arrivé à La Réunion mardi dernier. Souffrant d'insuffisance rénale, l'homme est dialysé trois fois par semaine.L'auteur des coups de cutter, 18 ans à peine, alcoolisé et sous artane au moment des faits, finira par avouer qu'il est bien le seul à avoir agressé le vieil homme. Avec 5 mentions pour violences à son casier judiciaire malgré son jeune âge, il ne semble toujours pas avoir conscience de la gravité des faits. Comme lui explique la procureure, il s'agit bien d'une affaire criminelle pour laquelle il encourt 10 ans de prison.Le second, 22 ans, atteint de surdité de naissance et appareillé, peine à comprendre ce que lui explique la présidente. Il doit s'avancer au plus près de la cour afin de bien comprendre ce qui lui est dit. Il nie avoir porté le moindre coup mais reconnait avoir fouillé le sac à dos de la victime. Père d'un jeune bébé, il prétend avoir été choqué par la violence de la scène. "J'étais choqué, je suis parti" dit-il à la cour.La procureur a requis 5 ans de prison dont 2 ans avec sursis pour l'auteur des coups de cutter. 2 ans de prison ont été requis contre le deuxième agresseur. Le maintien en détention a été demandé pour les deux prévenus.L'auteur des coups a finalement écopé de 4 ans dont 2 ans avec sursis mise à l'épreuve avec maintien en détention. Le deuxième a été condamné à 18 mois de prison dont un an de sursis mise à l'épreuve avec révocation du sursis de 1 mois datant d'une précédente condamnation en 2016 sans mandat de dépôt, assortis d'une obligation de travail. Le JAP se chargera de l'exécution des 7 mois de prison qu'il aménagera ... ou pas.

A.D - P.R Lu 2342 fois





Dans la même rubrique : < > 15 véhicules incendiés au sous-sol d'une résidence SIDR des Camélias ▶️ Démarrage timide pour le loto du patrimoine