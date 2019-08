La grande Une ▶️ Grâce à son identification, une chienne mal en point retrouve sa famille Grâce à l'identification de son animal, une famille a pu retrouver sa chienne, près de deux ans après sa disparition. Si l'animal était en très mauvais point au moment des retrouvailles, c'est ce bon geste et le dévouement des bénévoles qui ont permis de le sortir de l’enfer de la rue.





C'est une histoire qui finit bien. Nala, comme de nombreux chiens sur l'île, a été signalée en mauvais point sur un groupe de protection animale. Après de nombreux efforts des internautes, une solution se dessine et une bénévole part la chercher pour l'emmener chez le vétérinaire, retrace l'association Espoir Réunion Et là, surprise : la boule de poils est pucée... et signalée perdue depuis octobre 2017. Les propriétaires sont immédiatement contactés. "Lorsque nous avons reçu le message du vétérinaire, nous [lui avons tout de suite] demandé si nous pouvions venir la voir immédiatement. On était impatients de la revoir", explique Ida, ravie d'avoir retrouvé sa chienne. "On s'en est voulu de l'avoir laissée à la maison. On la croyait en sécurité car c'était clôturé", explique celle qui soupçonne un vol.

La famille l'avait alors cherchée une partie de la nuit, avant de publier des annonces en ligne, mais aussi de distribuer et coller des affiches. Des déclarations de perte auprès du poste de police de Sainte-Suzanne et des services vétérinaires avaient également été faites. Des démarches restées jusqu'ici infructueuses. "Nous n'avons jamais perdu espoir. Nous nous étions dit qu'on la retrouverait un jour vu qu'elle était pucée. Cependant, jamais nous n'aurions imaginé la retrouver dans cet état déplorable", confie-t-elle.



Une opération pour enlever son œil



"Elle avait un os coincé dans sa mâchoire. Son oeil droit était bien endommagé et sa peau se décollait en dessous de l'oeil au niveau du museau. En plus de tout ça elle était très amaigrie" . Si la facture du vétérinaire était salée, c'est sans aucune hésitation que le couple a décidé de ramener l'animal à son domicile.



"Nala était apeurée et méfiante le premier jour. Puis le lendemain en arrivant à la maison, elle a repris confiance petit à petit et a pris ses repères. Aujourd'hui, Nala va très bien. Toutefois, elle a perdu l'usage de son oeil droit. Elle devra se faire opérer très prochainement pour se le faire enlever", précise celle qui tient à remercier tous ceux qui ont participé à son sauvetage.



Une belle issue qui n'aurait pas été possible si la famille n'avait pas pris le soin d'identifier son animal, ce qui, rappelons-le, est obligatoire.



