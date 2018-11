▶️ Girardin dans le Sud: "Le peuple n'est pas représenté", selon les gilets jaunes

La colère gronde chez les gilets jaunes présents devant la sous-préfecture de Saint-Pierre ce jeudi matin.



Alors que la rencontre avec la ministre des outre-mer devait initialement avoir lieu uniquement avec des manifestants, ces derniers déplorent que des syndicats et des acteurs économiques soient reçus.



"Ce n'est pas la voix du peuple, les gens qu'on a choisi ne sont pas dans les syndicats et ne travaillent pas dans le milieu politique", explique l'un d'entre eux, dénonçant le "pipeau" d'Annick Girardin. "On va demander à ce que les gens prévus sur la liste de la concertation entrent".



Ils se concertent actuellement sur la suite à donner à leur mouvement ce matin.



Samuel Irlepenne sur place