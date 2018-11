La grande Une ▶️ Girardin : "Je ferai un certain nombre d’annonces ce soir"

L'échange entre la ministre et les personnes désignées pour représenter les Gilets jaunes a finalement duré plus de deux heures.



A l'issue de cet échange parfois un peu brouillon où la liste des revendications a grandi à vue d'oeil, Annick Girardin a fait un premier point, avant d'annoncer des mesures qui seraient dévoilées ce soir.



"On a échangé en toute transparence. On s’est dit les choses comme on les sentait, eux avec leur souffrance, moi avec ma manière de gérer les choses et avec mon recul d’ultra-marine et de ministre des Outre-mer. On va continuer. Je ferai un certain nombre d’annonces ce soir. Demain et après-demain, à rencontrer les Réunionnaises et les réunionnais et à apporter, à travers des différentes interventions que je ferai, de plus en plus précisément des réponses aux difficultés", a-t-elle déclaré à la sortie de cette réunion de travail inédite entre des citoyens et une ministre des Outre-mer.



P.Robert - L.Grondin Lu 4823 fois