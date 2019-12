▶️ Gilets jaunes: La justice dans le viseur des Révoltés du 974

Un an après le mouvement des gilets jaunes dans l'île, les Révoltés du 974 restent mobilisés. Lors d'un point presse tenu hier après-midi sur le rond-point des Azalées au Tampon, haut-lieu de la contestation des GJ de l'île, ces derniers ont lancé une exposition d'un genre un peu particulier…



En effet, à la manière d'un vernissage, ils ont exposé sur plusieurs panneaux leurs doléances et mais aussi leurs déboires avec la justice. Un système judiciaire local "qui punit les victimes qui résistent et condamne pour abus de procédure des malheureux mis à terre par les malfaiteurs qui tiennent le pavé".



Les élus "marqués par la corruption et le clientélisme", les institutions, coupables de pratiques "révoltantes" ou encore certains professionnels (avocats, notaires, géomètres, magistrats) "profondément "malhonnêtes" sont aussi dans leur viseur. L'intégralité de la conférence de presse à retrouver ci dessous: