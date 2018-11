La grande Une ▶️ Gilets jaunes : Deux représentants rencontrent le préfet, leur motion déposée





Après avoir exposé leurs revendications écrites, ils sont ressortis vers 16H45, faire le point avec les manifestants présents devant la préfecture. Ils se sont sentis entendus par le préfet qui aurait semble-t-il souhaité approfondir la discussion. Mais les représentants s'étaient engagés à simplement lire et déposer la motion des gilets jaunes.



Les gilets jaunes souhaitent poursuivre les blocages "de manière pacifique" jusqu'à l'arrivée de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, à La Réunion. Une arrivée prévue la semaine prochaine.



Pascal Robert sur place