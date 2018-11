▶️ Gilets jaunes : Ambiance fraternelle au rond point des Azalées

Hommes, femmes et enfants n'ont pas bougé d'un cil depuis ce matin. Tous mobilisés au rond point de la tour des Azalées, véritable porte d'entrée du Tampon et de la Plaine des cafres. L'atmosphère y est totalement détendue, presque familiale, avec une organisation redoutable et des rangs qui ont grossi au fil des heures.



"Ça se passe plutôt bien à part quelques tentatives de forcer le barrage", signalent les manifestants qui ont dû gérer des automobilistes excédés. Une grillade géante était en tout cas prévue ce soir sur ce grand rond point fleuri à l'entrée de ville du Tampon.



Ces "gilets jaunes" ont pour certains préféré quitter le rond point Mac Do / boulevard Bank quelques kilomètres plus bas (donnant accès à la zone commerciale Canabady) dont l'organisation semblait plus chaotique, pour rejoindre celui des Azalées.