▶️ Gilets jaunes : A Gillot, ils appliquent une nouvelle technique de barrage

C'est apparemment une première à La Réunion.



Ou comment barrer une route légalement...



Profitant de la présence de passages protégés pour piétons à proximité de l'endroit où ils avaient dressé leurs barrages, les "Gilets jaunes" de Gillot ont décidé d'enlever les obstacles physiques constitués de charriots et autres détritus pour les remplacer par une technique importée de métropole et vue sur le net : un flot continu de manifestants qui traverse dans le passage pour piétons.



Le code de la route prévoyant que les voitures doivent laisser la priorité aux piétons, elles sont obligées de rester à l'arrêt et d'assister impuissantes au défilé continu de gilets jaunes.



Et toutes les 10 minutes, le ballet s'interrompt pour laisser passer quelques véhicules avant que le manège ne reprenne.