▶️ Gilets Jaunes: L'appel à la mobilisation fait chou blanc

Après 3 semaines de blocages aux mois de novembre et décembre dernier, la mobilisation des gilets jaunes peine à se reconstituer de manière efficace. Malgré de nombreuses tentatives, il apparaît que le mouvement a perdu de sa superbe. Très actifs sur les réseaux sociaux, les militants tentent, ces derniers jours, de relancer le mouvement sur l'île ce matin, suite à un appel des gilets jaunes de métropole, qui eux, se mobilisent tous les samedis depuis le 18 novembre dernier.



Afin de faire renaître la mobilisation, les gilets jaunes "peï" ont appelé à un regroupement au Port Est dès 8h du matin, et ce pour une durée illimitée. Alors que l'appel lancé par Clarisse Lauret pour une marche ce samedi allant du Port Est au centre commercial du Sacré Coeur lui avait laissé un goût amer. Elle s'était en effet retrouvée seule. La mobilisation attendue ce matin n'a pas convaincu les "gilets jaunes" de la première heure. Peu de personnes se sont rendues au Port Est, mettant ainsi un terme quasi définitif à la forte mobilisation telle une déferlante humaine qu'a connu la Réunion pendant 3 semaines.



Une gilet jaune de la première heure a accepté de nous livrer quelques mots. Elle se dit déçue et ne comprend pas pourquoi les Réunionnais, les Français ne réagissent pas.



Témoignage: