▶️ Gilbert Annette reconnaît des "divergences" avec la CRC

Recrutements: "nous avons choisi cette voie que nous défendons"



"Un suivi clanique de tout ce qui touche aux ressources humaines"



"Nous tenons compte des recommandations de la CRC car 50% d'entre elles ont déjà été mises en place", assure-t-il, bien que des "divergences" sur la situation réunionnaise existent entre sa vision et celle de la Chambre. "Son modèle est calé sur celui de la métropole alors que de notre côté, nous construisons une 'génération ambition'. Je ne vais pas accepté d'être sali: nous faisons un travail remarquable et nous avons dégagé un compte administratif satisfaisant", conclut-il. Nous n'avons pas les mêmes chiffres et cela me rassure car apparemment la CRC à la même lecture que moi", reprend pour sa part Richenel Hubert, qui conseille à Gilbert Annette "de porter plainte contre les membres de la CRC". "Vous dîtes totalement l'inverse de ce qui a été relevé dans ce rapport. La situation financière est stable? À chaque page du rapport il y a quelque chose à dire. Je ne voterai pas vos comptes et ceux qui le feront seront complices de votre mauvaise gestion", poursuit l'ancien bras droit de René-Paul Victoria.Et justement, le commentaire de ce rapport par Gilbert Annette était très attendue par l'assistance. "J'ai été auditionné par le procureur pour expliquer ma gestion rigoureuse au service des Dionysiens", a tout d'abord lancé le principal intéressé. Revenant sur "la bonne gestion des deniers publics", Gilbert Annette s'est félicité de la "baisse des dépenses de fonctionnement" entre 2014 et 2018, "tout en respectant nos engagements comme la gratuité de la cantine" ou encore "du bus gratuit pour 14 000 enfants". Sur la question des ressources humaines, "notre taux d'encadrement a augmenté de 50%, avec des agents de mieux en mieux formés", assure le maire de Sin-Dni. "Nous appliquons la grille de la fonction publique territoriale à nos agents titulaires (…) Pour nos agents non-titulaires, ils reçoivent le salaire de métropole + 10% et j'en suis fier", poursuit-il. "La CRC veut une autre politique, qui voudrait que nous ne recrutons que des fonctionnaires majorés à 53%", se justifie-t-il.Sur le temps de travail, que la ville a hérité suite aux accords de 2002, "nous l'avons continué car les syndicats l'avaient signé", se défend Gilbert Annette. "Le recrutement des fonctionnaires à la place des contractuels aurait coûté plus de 6 millions d'euros à la mairie. C'est pour éviter de faire appel aux recrutements larges, de métropole notamment, que nous avons choisi cette voie, que nous défendons", martèle l'édile dionysien.Lancé une nouvelle fois sur l'embauche de proches dans son cercle rapproché à la mairie , Gilbert Annette a une nouvelle fois relativisé ("seulement 3 sur 3000"), invitant l'opposition à regarder du coté des autres collectivités.Pas vraiment convaincu des réponses apportées par le maire, Michel Lagourgue a rappelé à ce dernier que la CRC a tout de même relevé dans son rapport "un certain nombre d'expressions qui montre parfois des illégalités et des irrégularités". "Je constate que la réglementation sur l'emploi n'est pas respectée, la DRH est écartée des décisions. Il y a un suivi clanique de tout ce qui touche aux ressources humaines"."Je suis sur qu'un certain nombre d'élus de votre majorité sont consternés par cette façon de faire", reprend Jean-Jacques Morel. "Ce népotisme n'est pas correct. Vous foulez le pacte républicain (…) Ce rapport, constat d'une gestion sombre que je qualifierai de ténébreuse, étrille votre mandature", ajoute l'avocat dionysien.Gilbert Annette parle lui d'une interprétation "partisane": "la chambre a le droit de se tromper, même l'État conteste parfois les rapports de la cour des comptes". Et quant à l'enquête judiciaire sur son cabinet, de 55 personnes alors que la loi n'en autorise que 5, "j'ai hâte qu'elle se fasse" avance M.Annette. "Ils disent que nous sommes 55 au cabinet. Écoutez-moi bien, le raccord cabinet/pôle communication est fait par 74% des communes. On parle de détournement, il n'y a pas de détournement"."Nous tenons compte des recommandations de la CRC car 50% d'entre elles ont déjà été mises en place", assure-t-il, bien que des "divergences" sur la situation réunionnaise existent entre sa vision et celle de la Chambre. "Son modèle est calé sur celui de la métropole alors que de notre côté, nous construisons une 'génération ambition'. Je ne vais pas accepté d'être sali: nous faisons un travail remarquable et nous avons dégagé un compte administratif satisfaisant", conclut-il.

