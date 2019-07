▶️ Gilbert Annette interpelle Emmanuel Macron sur l'embauche de proches dans les collectivités

Gilbert Annette contre-attaque. À l'issue d'un point presse organisé ce mercredi, le maire de Saint-Denis, qui s'est fait taper sur les doigts par la Chambre régionale des comptes , a fait savoir qu'il allait transmettre ce jour une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Critiqué par ses adversaires sur de supposés emplois de proches à son cabinet, il demande au chef de l'État qu'un inventaire exhaustif de ces emplois "soit réalisé dans toutes les collectivités et services publics de la Réunion"."Je rappelle que les cas incriminés à la mairie de Saint-Denis sont antérieurs à avril 2018 et sont, de mon point de vue, concerné par la jurisprudence précédente", affirme Gilbert Annette.Pour le premier édile dionysien, cette jurisprudence établissait qu'il fallait dans le cadre d'emploi de proches ou de membres de la famille "que ces personnes répondent à des appels à candidatures c'est-à-dire les postes vacants et qu'elles aient les compétences et les diplômes nécessaires, et soient rémunérées comme les autres. C'est ce que nous avons fait avec les cas incriminés par la Chambre", assure Gilbert Annette, "au contraire de la Région".