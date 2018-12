▶️ Gilbert Annette critiqué par des gilets jaunes pour son "absence" depuis 15 jours

Après s'être concertés entre eux, une partie des gilets jaunes présents ce matin devant la Région ont décidé de se rendre pacifiquement à la mairie de Saint-Denis pour une rencontre avec le maire, Gilbert Annette.À noter qu' une délégation de gilets jaunes est actuellement reçue par le maire de Saint-André , Jean-Paul Virapoullé.Reçus peu avant 12h par Gilbert Annette sur le parvis de l'hôtel de ville, les gilets jaunes ont commencé par déplorer "l'absence sur le terrain" du maire de Saint-Denis depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes. "Nous avons voulu un dialogue pour faire avancer les choses. Ça fait 15 jours que nous sommes là pour dire qu'il y a un malaise. Les jeunes des quartiers se révoltent, les mères de familles sont sur les barrages mais aussi des enfants, des entrepreneurs…qu'on fait les politiques?", lance un manifestant à Gilbert Annette.Réponse du maire du chef-lieu: "Vous (le mouvement des gilets jaunes, ndlr), avait exprimé le souhait de ne pas se voir greffer à cette mobilisation des élus et des partis politiques"."Faux", lui a répondu ce même manifestant. "Nous avons déclaré dès le début que nous ne souhaitions pas voir les responsables politiques récupérer cette mobilisation pour faire de la politique".Interrogé par les manifestants sur une possible rencontre entre les maires et les parlementaires avec les gilets jaunes, Gilbert Annette a indiqué que cette entrevue pourrait avoir lieu à La Possession, "aujourd'hui ou demain".