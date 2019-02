▶️ Gilbert Annette bientôt En Marche ?

« Aujourd’hui la question ne se pose pas, je ne suis pas impliqué dans les partis […] , je suis en plein dans la gestion municipale », explique Gilbert Annette.S’il n’a pas la tête à ça, c’est qu’il est absorbé par les grands projets de la ville de Saint-Denis, tel que le multiplex, l’espace océan, ou encore la très attendue pose de la première pierre du téléphérique, assure-t-il.À la question plus précise « Oui ou non (allez vous rejoindre La République en Marche) ? » , le maire répond « ni l’un, ni l’autre », laissant planer le doute. Pourtant Gilbert Annette a plusieurs fois affiché son soutien à Emmanuel Macron , notamment lors de l’élection présidentielle de 2017 Ce matin le référent local LREM annonçait la création d’un groupe En Marche à la mairie du chef-lieu ainsi qu’à la CINOR. Sans surprise pour Gilbert Annette, qui les a reçus ce matin, et compte bien « travailler en toute intelligence » avec ce nouveau groupe et le « doter de quelques moyens »."C’est une clarification en réalité, puisque je savais que M.Jean-Claude Fidji notamment, que Mme Brigitte Hoarau et Mme Fernande Anilha étaient « En Marche »", explique le maire de Saint-Denis.