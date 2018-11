▶️ Gilbert Annette annonce le stationnement gratuit en décembre à Saint-Denis

C'est une excellente nouvelle pour les commerçants du chef-lieu. Après un travail de concertation avec l'Union des commerçants dionysiens (UCD), le maire de Saint-Denis a décidé de rendre gratuit le stationnement en centre-ville tout le mois de décembre. Une mesure décidée pour aider les commerçants à remonter la pente, dont le chiffre d'affaires est durement impacté depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes.



Outre la gratuité des parcmètres, Gilbert Annette a également répondu favorablement à deux autres demandes des commerçants: la possibilité pour les automobilistes de circuler librement dans la rue Félix-Guyon entre le 1er décembre et le 31 décembre et la fin des travaux sur le pont Pasteur. Sur ce point, Gilbert Annette a indiqué que tout sera fait pour terminer ces travaux "dans les quatre prochains jours".



"Les commerçants ont voulu attirer notre attention sur la crise qu'ils subissaient avec ces évènements. Nous avons été sensibles à leurs arguments, notamment au mois de décembre, qui est un mois particulier dans le commerce", explique le maire de Saint-Denis.



Des mesures accueillies avec un ouf de soulagement par le président de l'UCD, Sandiren Permale: "la crise que nous (commerçants, ndlr) traversons actuellement, c'est du jamais vu. Un cyclone c'est quatre jours de fermeture mais là ça fait 10 jours que nous sommes fermés. On mise tout sur le mois de décembre pour tenter de sortir la tête de l'eau".