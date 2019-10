La grande Une ▶️ Gilbert Annette : "J’ai hâte qu’on arrête de dire des conneries" Suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, qui faisait état de plusieurs dysfonctionnements au sein de la Mairie de Saint-Denis, plusieurs mesures rectificatives ont été prises par Gilbert Annette, qui entend bien laver l’honneur de la mairie.





Pour le maire de Saint-Denis, les règles de recrutement concernant les proches d’élus, pointées du doigt par la CRC, sont encore trop floues.



Agacé d'être le seul à se voir reprocher cette pratique, il n’hésite pas à demander à Emmanuel Macron à ce qu’un inventaire "des emplois dit de proches soit réalisé dans toutes les collectivités et services publics de La Réunion."



Son épouse et d’autres proches sont donc toujours en poste aujourd’hui malgré les recommandations de la CRC, mais pour "lever tout soupçon de favoritisme" lors de futurs recrutements, le maire du chef-lieu a décidé de créer une commission de recrutement "neutre". "Aucun élu n'y siègera. Elle sera composée de 5 personnes, dont un représentant de la direction des ressources humaines et quatre experts extérieurs à la mairie".



Collaborateurs de cabinet : "Nous sommes dans les règles !"



Le rapport de la Chambre régionale des comptes avait également signalé un nombre trop important d’agents rattachés au cabinet du maire. Ce dernier a donc transféré les services du protocole et de la communication, qui sont désormais rattachés à la direction générale de la commune.



"Ces recommandations devraient également être faites par 76% des communes de France, qui elles aussi ont rattaché leur service protocole et communication au cabinet", tient à préciser Gilbert Annette.



Même chose pour les chargés de mission territoriaux, qui ont fait l’objet d’un signalement au procureur : "J'ai hâte que le parquet lève le doute sur cette affaire. J'ai hâte qu'on lave tout ça et qu'on arrête de dire des conneries!" s'agace-t-il.



"Quant aux collaborateurs au sein du cabinet, ils sont au nombre de 5, soit le maximum autorisé, nous sommes donc dans les règles." ajoute-t-il.



"Les marchés publics truqués, c’est pas chez nous"



Dans le rapport de la CRC, des achats réalisés sans respect des procédures internes, ou encore semblant favoriser certains fournisseurs, sont également mis en lumière.



Ces achats, principalement pour le nettoyage des gouttières, les fleurs et les repas, concernent moins de 1% des achats publics de la commune selon l'édile.



Charlotte Molina