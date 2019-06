▶️ Gilbert Annette : "Il n’y a aucun détournement à la mairie de Saint-Denis"

" Effectivement il y a eu une erreur administrative de rattachement d’un certain nombre de services au cabinet, que nous allons immédiatement rattacher à l’administration centrale, comme le recommande le rapport de la CRC (Chambre régionale des comptes). "



Une erreur qui devrait donc être rapidement corrigée, mais qui vaut tout de même à Gilbert Annette de faire l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet. Le procureur de la république, alerté par le CRC, a lancé une investigation sur ces 55 agents rattachés au cabinet, alors que la loi n’en autorise pas plus de 5.



Comment ces agents se sont-il retrouvés au cabinet du maire ?

" Nous avons rattaché les services du protocole et de la communication à mon cabinet par souci d’efficacité, explique l’élu, car il est bien plus simple de pouvoir travailler directement avec eux ".



Gilbert Annette affirme même se réjouir de l’ouverture de cette enquête : " Je suis tout à fait serein parce que comme ça, on fera la lumière sur la vérité ".





" J’ai épousé une employée communale "



Si la Chambre régionale des comptes ne fait pas état d’emplois familiaux, son rapport évoque tout de même l’embauche de personnes « proches » du maire, et notamment, sa femme.



" Je n’ai pas embauché mon épouse, j’ai épousée une employée communale " explique Gilbert Annette qui assure avoir rencontré sa future femme à la mairie de Saint-Denis alors qu’elle était déjà employée au sein de la collectivité depuis 2010.



Qu’en est-il alors de ces deux autres « proches » de Gilbert Annette ?

" Nous assumons qu’il y a trois agents qui me sont proches sur 3000 à la mairie de Saint-Denis. Il faut relativiser les choses. "

Selon le maire, ces proches correspondaient à des déclarations de vacances de postes, et ils ont les qualifications et les compétences requises. Il ajoute qu’ils reçoivent le même salaire que les autres agents de leur catégorie, et qu’il n’y a donc " pas d’abus " selon lui.





Des CDI illégaux pour favoriser l’emploi local



Mais la CRC pointe également plusieurs irrégularités, comme la quarantaine de CDI accordés dans l’illégalité et que le tribunal administratif a récemment fait annuler : " Le recrutement de fonctionnaire aux postes d’agents permanents que préconise la CRC coute 1,53% de plus, et pose le risque de voir des fonctionnaires territoriaux être recrutés en métropole, c’est pourquoi nous avons préféré mettre en place une politique de recrutement local sous forme de CDD et de CDI, au bout de deux ans d’ancienneté, avec au début, l’accord du sous-préfet chargé de la cohésion sociale. "



Une décision justifiée par l’économie alors réalisée, qui permettrait à la mairie de financer ainsi les différentes politiques d’insertion, culturelle, d’animation sportive et de la jeunesse mises en place.





" Les grands projets sont en cours "



" Pour ce qui est de NEO, les travaux vont commencer, les financements sont là, c’est d’ailleurs sous la maîtrise de la Région " explique le maire. La deuxième phase du projet de la Nouvelle Entrée Ouest, qui concernera le Barachois est encore à l’étude.



Du côté de " l’Espace Océan " , Gilbert Annette explique être dans l’attente d’une décision de justice : " Nous pensons que la décision sera positive puisque le recours n’est pas fondé, et dès que nous aurons la décision de la cour d’appel de Bordeaux, nous poserons la première pierre de ce très beau projet , puisque les financements sont acquis et les permis obtenus ".





" Entre les obligations d'un maire et ses missions, il peut y avoir des divergences "





" À aucun moment je ne conteste les magistrats de la Chambre régionale des comptes, ni leur rapport. Nous avons mis en oeuvre 50% de leurs recommandations. C’est pourquoi je tiens à ce qu’on analyse la réalité du rapport et non pas ses interprétations ".



Pour le maire de Saint-Denis, le rapport de la CRC a été caricaturé, alors qu’il relève aussi plusieurs points positifs, comme la baisse de la délinquance dans la commune, des efforts accrus de maîtrise des comptes publics, le respect du " contrat de confiance " ainsi que le niveau d’investissement.