▶️ Gilbert Annette: "Éviter toute démagogie et ne pas tromper ceux qui sont en souffrance"

Peu après avoir échangé avec une délégation de gilets jaunes devant l'hôtel de ville, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a fait un point avec la presse. Le premier édile dionysien a notamment confirmé qu'il était prêt, au même titre que les autres maires et parlementaires de l'île, à discuter avec les gilets jaunes pour travailler sur les mesures annoncées par Annick Girardin.



Reste néanmoins pour Gilbert Annette, "à discuter du format" de cette rencontre entre la totalité des maires et parlementaires locaux et les gilets jaunes.



Une rencontre qui devrait se tenir La Possession "sous les 48 heures" indique le maire de Saint-Denis. Un dialogue "indispensable" entre les deux parties pour espérer trouver une issue favorable aux revendications des gilets jaunes.



Interrogé par un de nos confrères sur les pistes évoquées vendredi soir en préfecture par Didier Robert pour diminuer les prix dans l'île, comme la prise en charge par l'Europe d'une partie du fret pour le transport des marchandises à La Réunion, Gilbert Annette estime que le président de Région "a failli". "Nous nous avons voté contre la surtaxe sur le carburant, qui a été le déclencheur (de cette crise, ndlr) […] Dire que l'Europe va balancer 350 millions d'euros pour compenser le fret il faut en rediscuter. Je trouve qu'il y a un peu d'enfumage", conclut Gilbert Annette.