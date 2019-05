La grande Une ▶️ Georges de Saint Hirst: "L'exorcisme, c'est s'occuper des maladies de l'âme" L'exorcisme, tout le monde en a déjà entendu parler, mais tout le monde ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Sur notre île à l'invitation des Amis de l'Université, le père Georges de Saint Hirst donnera une série de conférences pour évoquer ce rituel religieux reconnu par l'Eglise comme un outil destiné à "guérir les maladies de l'âme". Chaque année depuis un quart de siècle, celui qui fait partie de l'Eglise vieille catholique romaine pratique près de 1000 exorcismes par an, auprès de croyants ou non-croyants. Rencontre avec le père Georges de Saint Hirst.

Qu'est ce que l'exorcisme ? En quoi cela consiste-t-il ?

C'est s'occuper des maladies de l'âme, c'est-à-dire des attaques paranormales qu'une personne peut subir. Il y a plusieurs types d'attaque, il y a l'auto-envoûtement, d'autres types d'envoûtements faits avec la sorcellerie, la magie noire, ça peut être du parasitage par des entités ou âmes errantes, il y a aussi les possessions démoniaques. Suivant le diagnostic qu'on va faire en posant des questions à la personne, on va déterminer quel type d'opération faire : un dégagement, un acte de délivrance, un petit exorciste ou un grand exorcisme. Tous les rituels sont basés sur l'imposition des mains et la prière, c'est le rituel de l'église catholique romaine.



Comment en êtes-vous arrivé à pratiquer l'exorcisme ?



Quand j'ai fini mon séminaire, l'évêque qui en était responsable a pensé que, vu mon profil, j'avais des possibilités d'exercer ce sacerdoce. Donc j'ai suivi une formation complémentaire sur trois années. (...) Cet évêque était lui-même un grand exorciste et il voulait un successeur. Il m'a dit : "vous étiez militaire, vous avez vu des choses horribles, vous avez peut-être fait des choses horribles, vous connaissez les hommes parce que vous les avez servis en politique, donc il n'y a plus rien qui va vous surprendre. Je pense que vous avez une dose de mysticisme, vous feriez un très bon exorciste". Moi je savais vaguement ce que c'était, je me suis dit pourquoi pas.



Est-ce aussi impressionnant que dans les films ?



Pour les actes de sorcellerie, pas du tout. Dans les grands exorcismes oui. Peut-être pas comme dans le film L'exorciste, fait il y a très longtemps, mais on se rapproche plutôt de ce qu'on voit dans Le Rite, d'Anthony Hopkins, où on est face à des phénomènes qui interpellent fortement et qui sont éprouvants pour la victime mais aussi pour le prêtre qui officie. Ça peut être dangereux, il faut vraiment s'organiser. Pour chaque cas, on a un éventail de prières.



Vous arrive-t-il de refuser des cas ?



Si ce sont des maladies au niveau mental bien-sûr, je les envoie chez le médecin traitant. J'essaie de leur dire avec beaucoup de tact qu'ils ont peut-être eu un traumatisme ou qu'une partie du cerveau n'est pas bien irriguée, ou qu'il y a un problème neurologique, qu'il faut aller vers la neuro-psychologie. Il y a des traumatismes pour lesquels la médecine est la plus apte à gérer ce genre de choses. Si je prends la personne en main, le résultat sera néant.



Quel est le profil des gens qui viennent vous voir ?



Tous les profils. Les personnes qui viennent le moins me voir sont surtout les pratiquants. Ceux qui vont à l'église sont moins exposés aux attaques paranormales, aux forces du mal. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui, dans le meilleur des cas, croient en "quelque chose", ce sont des non-pratiquants. Comme mon institution est assez ouverte à toutes les confessions, je reçois aussi bien des musulmans, des bouddhistes... Il m'arrive aussi de recevoir des gens qui ne croient en rien, et qui, après ne pas avoir trouvé de solution en médecine psychiatrique, viennent me voir en dernier recours. Personnellement je travaille de plus en plus avec des médecins.



Une base croyante n'est donc pas nécessaire ?



Non, les croyants et pratiquants je ne les vois pratiquement pas. Je dirais qu'on est dans une société de consommation où il n'y a plus d'hygiène de vie, on a une vie effrénée, et pas mal de déviances. Aujourd'hui le pêché n'existe plus dans les mentalités des gens, même le vice est banalisé. Il y a des comportements déviants qui ouvrent la porte au mal.



Qu'avez-vous ressenti lors de votre premier exorcisme ? Avez-vous eu peur ?



Le premier exorcisme que j'ai fait, j'étais très surpris. J'ai pris conscience de la force du mal, c'est là que j'ai pris peur, ça a duré quelques secondes. Puis immédiatement je me suis dit : si le diable est aussi fort, Dieu est encore plus grand. Et j'ai pris la situation en main et réussi mon exorcisme. Depuis ce jour, je n'ai plus de doute sur la puissance de Dieu. Cet exorcisme que j'ai fait tout seul m'a fait prendre conscience que Dieu est une force d'amour absolue et que l'amour peut tout vaincre.



Monseigneur Aubry a conseillé de ne pas se rendre à vos conférences. Qu'en pensez-vous ?



Je pense que Monseigneur l'évêque n'est pas tout à fait informé, je suis d'une église indépendante, c'est vrai. Je ne "refuse" pas l'autorité du Pape, je ne suis pas soumis à l'autorité du Pape. Nous n'avons pas exclu le Saint-Père lors des messes.



Quel est l'objectif de ces conférences ?



Ces conférences serviront à éclairer les gens sur le mal de l'âme. Certaines personnes ne sont pas au courant. Certains sont au courant qu'ils ont des attaques, ou certains pensent qu'ils ont des attaques paranormales alors que non. Ça pourra ouvrir un peu l'esprit sur une situation très peu connue. On a un corps physique mais on a aussi une âme, qui a autant de maladies que le corps physique, et celles-ci peuvent être traitées. Aussi, ce support énergétique que j'appelle l'âme, on peut le nourrir, par la spiritualité.



Les séances d'exorcisme sont-elles payantes ?



Pour les gens de notre paroisse, les séances sont gratuites. Pour les autres, on demande à ce qu'ils nous aident dans nos oeuvres. On a un programme d'aide à l'enfance.



Pensez-vous avoir un don ?



Je pense qu'on peut appeler ça un don, mais le don se cultive. Je vis dans un monastère, nous avons une vie paisible, nous mangeons d'une façon très équilibrée, avec de l'activité physique en marchant en forêt ; c'est un ensemble qui rend beaucoup plus apte à la spiritualité, et par la prière nous sommes toujours en communication avec notre seigneur Jésus Christ. La présence du Christ on la sent constamment en nous. Ce n'est pas le prêtre qui fait l'action de délivrer du mal, le prête est un outil, un instrument.



"L'exorcisme, guérison des maladies de l'âme", conférence donnée par le Père Georges de Saint Hirst:

- le mardi 28 mai à 18h15 au Centre culturel Lucet Langenier, St-Pierre

- le jeudi 30 mai à 18h au Musée Stella Matutina , Piton St-Leu

- le vendredi 31 mai à 18h15 au Cinéma Plaza, 79 rue Pasteur, St-Denis