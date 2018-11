▶️ Gecoplaies : Une application mobile pour améliorer la prise en charge des plaies chroniques

En réponse à une problématique d’une prise en charge des plaies complexes à La Réunion, des professionnels de santé libéraux ont lancé Gecoplaies. Cette application mobile, disponible sur l'App Store ou le Play Store de Google, permet aux professionnels de santé du premier recours (médecins, infirmiers et podologues pour les plaies du pied diabétique) de suivre la prise en charge de la plaie et de demander une expertise à une plateforme d’astreinte qui répond en moins de 24h.



Gecoplaies est un parcours coordonné de la prise en charge des plaies complexes. Le dispositif s’appuie sur un process de télémédecine avec une application mobile et web permettant d’avoir en continu les données de prise en charge du patient à domicile. L'application permet également d’offrir une expertise grâce à une plateforme d’experts asynchrone et de pouvoir transmettre le dossier médical en toute sécurité aux établissements de santé si le patient est amené à se déplacer.



Pour ses créateurs, Gecoplaies répond à de nombreux enjeux à La Réunion comme la diminution des 250 amputations annuelles liées à des plaies complexes à cicatrisation retardée, un temps médical de plus en plus difficile à mobiliser, un accès aux médecins spécialistes tardif.