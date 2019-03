▶️ Gazée ce matin sur le barrage de la Cocoteraie, elle témoigne

Carole faisait partie des gilets jaunes présents ce matin sur le rond-point de la Cocoteraie, qui a été libéré par les forces de l'ordre . Dans la cohue, certains ont été incommodés par les gaz lacrymogènes. Après avoir reçu un jet de lacrymo, Carole a été prise en charge sur place. Malgré sa mésaventure, elle ne compte pas en rester là et restera "mobilisée"."En métropole, il y a des gens qui perdent des yeux, qui perdent des mains...moi c'est rien à côté alors je reste debout et mobilisée, toujours", clame Carole, tour juste sortie de l'hôpital et qui a rejoint ses collègues devant le commissariat de St-André.Elle ajoute que tous les événements que les gilets jaunes considèrent comme "injustes" motivent ces derniers "à rester encore plus mobilisés".