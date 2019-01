▶️ Garde à vue de la rescapée de Fleurimont: "Totalement inhumain"

Alors que sa cliente, Sarah, la rescapée de l'accident mortel de Fleurimont, était dans l'attente de son entretien avec le procureur de la République au tribunal de Champ Fleuri ce vendredi, Me Alex Vardin s'est exprimé au sujet de sa garde à vue, qualifiant son traitement de "totalement inhumain" et le procédé de "particulièrement dégoutant".



"Elle a été placée en garde à vue avec un tableau clinique grave, dénonce-t-il avant de rappeler les "multiples fractures du bassin" et la nécessité d'un lit médicalisé. Elle a été placée dans une cellule depuis hier midi jusqu'à ce matin alors que son état n'est pas compatible. Pour l'avocat, le code de procédure n'existe plus, on vous prend, on vous met dans une cellule, les droits de la défense sont bafoués, la présomption d'innocence ignorée.



Sarah aurait gardé le silence, "un droit fondamental", comme le rappelle Me Vardin. Le but de la garde à vue selon lui : "extirper des aveux".



Il compte porter plainte contre le médecin "qui s'est contenté juste de lui palper le dos et prendre sa tension" avant d'autoriser la garde à vue.