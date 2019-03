La grande Une ▶️ GJ interpellé: Une trentaine de gilets jaunes massés devant le commissariat de St-André





Présente sur les lieux, Sergine, une des porte-paroles de la coordination des gilets jaunes "Tous unis pour La Réunion", explique que les gilets jaunes du rond-point de la Cocoteraie sont venus soutenir leur collègue interpellé et attendent son avocat. Ils ne comptent pas quitter les lieux "jusqu'à ce qu'il sorte", clament-ils.



Suite à l'interpellation d'un des leurs dans la matinée sur le rond-point de la Cocoteraie, une trentaine de gilets jaunes se sont rendus devant le commissariat de Saint-André, où règne une certaine tension. Ils ne comptent pas lever le camp tant que leur camarade ne soit pas libéré. Une douzaine de policiers sont postés devant les grilles du commissariat et l'ambiance est calme pour le moment.

Les manifestants présents ont le sentiment d'être traités différemment "parce qu'ils sont gilets jaunes", comme l'explique Sergine:

