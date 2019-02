A la Une ... ▶️ Frédéric Vienne élu président de la Chambre d'agriculture

C'est désormais officiel. Frédéric Vienne est le nouveau président de la Chambre d'agriculture. Le président de la FDSEA a obtenu 25 voix sur 30 à l'issue du vote à bulletin secret qui s'est déroulé ce lundi matin, à l'occasion de la session d'installation des nouveaux membres. Bruno Robert, le président des JA, prend quant à lui le rôle de premier-vice président.



"On a travaillé pour avoir une large majorité, on l'a obtenue, il y a de quoi très bien travailler", réagit Frédéric Vienne après son élection."Pour gérer l'après 2018 (année compliquée pour le secteur, ndlr), nous avons besoin d'une synergie d'équipe entre les élus et le personnel de la chambre". Premier dossier sur la table : "finaliser le Feader pour l'après 2021".



Membre d'une "équipe jeune", Bruno Robert espère bien insuffler "du renouveau, du dynamisme et une nouvelle façon de voir l'agriculture". Le premier vice-président de la chambre verte commente : "Les JA ont été très impliqués au quotidien, c'est ce qui vient en récompense, et qui va nous permettre d'aller plus loin".





L'ancien président de la Chambre verte, Jean-Bernard Gonthier (UPNA), prendra quant à lui la tête de l'opposition, qu'il souhaite "constructive". L'agriculteur d éplore la quasi-absence de la CGPER, avec la présence d'un seul élu sur trois. "Une présence n'est-elle pas plus constructive qu'une absence ?", interroge-t-il.

Pour rappel le 6 février dernier, la liste commune menée par Frédéric Vienne était arrivée en tête lors dépouillement organisé à la préfecture. Une belle victoire pour la liste FDSEA-JA qui retrouve ainsi la présidence de la chambre d'agriculture 12 ans après, avec 43% des voix. Et une page qui se tourne pour la CGPER, qui n'avait obtenu que 26% des voix.



--

Président et vice-présidents :

Président : Frédéric Vienne

1er vice-président : Bruno Robert

2ème vice-président : Jérôme Gonthier

3ème vice-présidente : Nadine Grondin

4ème vice-président : Julius Métanire "On a besoin d'avoir un porte-parole pour notre organisation professionnelle au niveau coopératives, et continuer à porter des projets agricoles et agro-alimentaires, et avoir le soutien fort du président de la chambre d'agriculture", s'exprime également Jérôme Gonthier, président de l'Urcoopa et second vice-président de la chambre.L'ancien président de la Chambre verte, Jean-Bernard Gonthier (UPNA), prendra quant à lui la tête de l'opposition, qu'il souhaite "constructive". L'agriculteurinterroge-t-il.

Samuel Irlepenne sur place Zinfos974 Lu 1518 fois





Dans la même rubrique : < > Prévention: Des "élèves pairs" pour éviter les conflits Des petits requins, zourites et poissons découverts morts à la Pointe au Sel