A la Une . ▶️ Fraude à la CCIR: Hutson Andy reconnaît des "petits délits"

Ibrahim Patel, Hutson Andy et Younous Vally sont soupçonnés de fraude électorale à la CCIR. Hutson Andy est sorti il y a quelques minutes du palais de justice et a accordé quelques mots à la presse (voir notre vidéo dans laquelle, très ému, il semble reconnaître des "petits délits".



Younous Vally semble avoir été le premier à quitter le palais de justice. Ibrahim Patel serait encore entendu à cette heure. Hutson Andy est placé sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l'enquête. Il a été mis en examen, comme ses deux autres collègues de la CCIR, pour des "infractions lors d'une élection".



Le président de la Chambre de commerce de La Réunion a été déféré au palais de justice de Saint-Denis à 7H30 ce mercredi. Deux autres de ses collaborateurs ont été présentés au parquet pour se voir signifier les charges retenues contre eux dans le dossier de la fraude électorale supposée dans les mois qui ont précédé l'élection à la présidence de la CCIR en novembre 2016. Les deux autres personnes mises en cause et présentées au parquet ce mercredi aux côtés d'Ibrahim Patel sont Hutson Andy et Younous Vally.



Le président de la Chambre de commerce et d'industrie a passé hier soir sa deuxième nuit dans une cellule du commissariat de Saint-Denis dans le cadre de sa garde à vue entamée lundi vers 8H. Huit autres élus et administratifs de la CCIR avaient aussi été auditionnés dans les mêmes conditions depuis lundi matin, après la perquisition menée au siège de la CCIR rue de Paris.



Hutson Andy est le 2ème vice-président de la chambre consulaire. Younous Vally est quant à lui membre de la majorité, placé 32ème parmi les membres titulaires de l'équipe élue pour la mandature 2016 - 2021.



Les six autres personnes entendues entre lundi et mardi sont Salim Motara, Younous Amode Adame, Aldo Atchama, Luc-Guy Fontaine, Ayoub Omarjee et Johnny Grindu, tous élus de la liste "Trajectoire TPE-PME" menée par Ibrahim Patel en 2016 lors de sa réélection ou cadres administratifs au sein de l'institution.



Charline Bakowski et Pascal Robert sur place

Zinfos974 Lu 2097 fois





Dans la même rubrique : < > Un barrage filtrant express à Saint-André pour protester contre la vie chère ▶️ Les images spectaculaires du baleineau qui glisse et s'écrase sur le quai