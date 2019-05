▶️ Fratricide à St-Benoît: François F. mis en examen et placé en détention provisoire

"Je suis désolé, je n'ai pas voulu faire ça. Ce n'est pas dans ma nature". François F. a été mis en examen et placé en détention proovisoire ce vendredi pour le meurtre de son frère Alvaro D. L’homme, soupçonné d’avoir mortellement poignardé son frère mercredi soir à St-Benoit, a été présenté devant la justice. Un fratricide, après une violente bagarre entre les deux hommes sur fond d’alcool. La scène dramatique s’est déroulée dans la maison familiale.Alvaro aurait déclenché cette escalade de violence en fracassant une chaise sur la tête de son grand frère. C’est alors que François F. a saisi un couteau et poignardé Alvaro.Le procureur avait demandé un placement en détention provisoire et des investigations sur la personnalité du Bénédictin et sa dangerosité potentielle.Pour la défense, le retentissement de cette affaire justifiait également un placement en détention provisoire, son extraction du quartier est perçue comme "une bonne chose".