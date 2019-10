Economie ▶️ Formation: 50 Réunionnais recrutés aux métiers d'hôtesse de l'air et de steward par la compagnie Volotea

Une convention a été signée ce jeudi entre la Région et la compagnie aérienne espagnole Volotea pour permettre la formation et le recrutement de 50 jeunes réunionnais au métier d’hôtesse de l’air et de steward.



Lancée en avril 2012, Volotea se veut être la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, qu’elles soient espagnoles, grecques, italiennes ou encore françaises. Depuis sa création, la compagnie ibérique, qui opère avec 36 avions, a déjà transporté plus de 25 millions de passagers, dont 6 rien que l'an dernier. "Outre la beauté de l'île, La Réunion a des atouts très intéressants même si elle ne correspond pas a priori à notre bassin habituel, car nous n'avons pas de bases locales. Le programme conçu représente une opportunité pour les jeunes qui vont s'y engager", se félicite Michel Nahon, DRH de Volotea.



Un avis partagé par Didier Robert, qui voit dans la démarche de la compagnie une "formidable opportunité pour les jeunes réunionnais d'allier leur parcours de formation mobilité avec une vraie expérience à l'international". "Le domaine de l'aéronautique est un secteur hyperconcurrentiel en constante mutation avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur des marchés et bousculent les habitudes des compagnies", explique le président de Région. Un secteur également en "constante mutation" poursuit le locataire de la Pyramide inversée qui prend pour exemple la récente acquisition d'Air Austral de trois Airbus pour le second semestre 2020. La compagnie régionale se dotera également l'an prochain d'un simulateur grandeur nature en partenariat avec Airbus. "Une formidable opportunité pour La Réunion de se positionner comme un hub dans l'océan indien", assure Didier Robert.



Présente lors de la signature de cette convention, Melody est impatiente de débuter sa formation au sein de Volotea. Après une licence d'anglais et un voyage d'études en Afrique du Sud, Melody s'oriente désormais au métier d'hôtesse de l'air. "J'ai toujours eu une affinité avec le milieu aérien, c'est un milieu avec une certaine prestance que j'admire beaucoup et en faire partie c'est un rêve (...) Je tiens à remercier toutes les personnes présentes. Je ne connaissais pas Volotea qui est une chance pour tous les jeunes réunionnais en leur offrant une formation avec peut-être un travail au bout".

