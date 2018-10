La grande Une ▶️ Flagrant délit: Un grand magasin de meubles filmé en train de déverser ses ordures sur un terrain





Les premiers dépôts ont été constatés samedi. Ce jour-là, Daniel Vee ne s’attend pas à voir revenir les auteurs sur le lieu du forfait. C’est dimanche matin que les événements s’emballent. En se rendant au paddock de ses animaux, il aperçoit un tracteur emprunter le chemin. Il se cache dans la végétation et filme ce qui deviendra probablement un élément de preuve incontestable.



Son travail de Sherlock Holmes ne s’arrête pas là. Daniel Vee, propriétaire de la ferme auberge du domaine Palissade de Saint-André, suit le tracteur qui reprend un axe rapide et le suit jusqu’à "un dépôt d’un grand vendeur de meubles sur La Réunion", commente-t-il. "J’ai filmé, j’ai les numéros des tracteurs, j’ai les visages des bonhommes, j’ai l’endroit d’où viennent les ordures donc il reste à les attraper !" Se projette-t-il.



L’enlèvement s’annonce délicat et coûteux



Ce mardi après-midi, Daniel Vee devait encore déposer plainte pour formaliser les multiples alertes effectuées en direction des autorités depuis dimanche, à commencer par la police nationale, la police municipale, ou encore la mairie, cette fois à propos de l’enlèvement des déchets qui s’annonce compliqué. "Le service environnement qui est passé m’a dit qu’ils ne pouvaient pas intervenir", le terrain étant trop en pente.



Car le gérant est inquiet pour ses animaux. Certains déchets en plastique sont assez volatiles pour être dispersés par le vent. Le propriétaire d’animaux craint que certains d’entre eux les ingèrent.



Dans cette vidéo, il nous explique les dernières avancées. Depuis sa découverte de dimanche, les policiers ont notamment pu trouver dans l’amas de déchets les noms de clients. Les policiers ont même appelé les particuliers qui les ont donc mis sur la piste d’enseignes où ils avaient acheté des meubles.



Affaire à suivre.



Sur des images de Samuel Irlepenne Les pollueurs devraient être confondus très rapidement. Aidés par le véritable travail de pisteur d’un habitant de Saint-André, la police nationale enquête sur le déversement sauvage de déchets dans une ravine de la Rivière-du-Mât-les-Bas le week end dernier.Les premiers dépôts ont été constatés samedi. Ce jour-là, Daniel Vee ne s’attend pas à voir revenir les auteurs sur le lieu du forfait. C’est dimanche matin que les événements s’emballent. En se rendant au paddock de ses animaux, il aperçoit un tracteur emprunter le chemin. Il se cache dans la végétation et filme ce qui deviendra probablement un élément de preuve incontestable.Son travail de Sherlock Holmes ne s’arrête pas là. Daniel Vee, propriétaire de la ferme auberge du domaine Palissade de Saint-André, suit le tracteur qui reprend un axe rapide et le suit jusqu’à "un dépôt d’un grand vendeur de meubles sur La Réunion", commente-t-il. "J’ai filmé, j’ai les numéros des tracteurs, j’ai les visages des bonhommes, j’ai l’endroit d’où viennent les ordures donc il reste à les attraper !" Se projette-t-il.Ce mardi après-midi, Daniel Vee devait encore déposer plainte pour formaliser les multiples alertes effectuées en direction des autorités depuis dimanche, à commencer par la police nationale, la police municipale, ou encore la mairie, cette fois à propos de l’enlèvement des déchets qui s’annonce compliqué. "Le service environnement qui est passé m’a dit qu’ils ne pouvaient pas intervenir", le terrain étant trop en pente.Car le gérant est inquiet pour ses animaux. Certains déchets en plastique sont assez volatiles pour être dispersés par le vent. Le propriétaire d’animaux craint que certains d’entre eux les ingèrent.Dans cette vidéo, il nous explique les dernières avancées. Depuis sa découverte de dimanche, les policiers ont notamment pu trouver dans l’amas de déchets les noms de clients. Les policiers ont même appelé les particuliers qui les ont donc mis sur la piste d’enseignes où ils avaient acheté des meubles. Des convocations ont d'ores et déjà été émises par les forces de l'ordre Affaire à suivre.

Zinfos974 Lu 4998 fois