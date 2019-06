A la Une . ▶️ Fin de la grève au SDIS, Serge Hoarau répond aux revendications des manifestants





Concernant notamment la demande urgente d'une table ronde pour que le POJ (potentiel opérationnel journalier) soit en corrélation avec la classification des centres, le protocole d'accord prévoit la proposition à l'approbation du Contrat opérationnel, "fruit d'un travail de longue haleine", des prochaines instances (Comité technique, Conseil d'administration). Un pré CT sera organisé d'ici le mois de juin.



Concernant la construction de nouvelles casernes, une réunion trimestrielle réunissant le Sdis, le Département et la SPL Avenir Réunion sera tenue "afin d'avoir un suivi régulier de ce programme".



Autre revendication au coeur du mouvement, la nomination des sapeurs-pompiers fonctionnaires par la passerelle en tant que sapeurs-pompiers professionnels. Le président a précisé "qu'en fonction des besoins du service, cette piste n'est pas exclue et ne peut être étudiée qu'au cas par cas".



Concernant l'attribution des IHTS (indemnités horaires pour travaux supplémentaires), il a été proposé aux cadres concernés de procéder aux récupérations correspondantes. "Le cas échéant, les jours de congés non pris peuvent être versés au CET et être monétisés. Seules les missions commandées par les chefs de services peuvent éventuellement être indemnisées en heure supplémentaires", prévoit le protocole d'accord.



16 caporaux recrutés et affectés avant la fin de l'année



Autre revendication du SNSPP-PATS 974 : Satisfaire les demandes de rapprochement dans le bassin géographique des SPP du CODIS en application de la délibération de 2009. "Le recrutement et l'affectation de 16 caporaux avant la fin de l'année nous permettra d'entamer d'ici la fin 2019 les mutations sollicitée sur les postes vacants, dans le respect des objectifs ciblés", répond la présidence, qui ajoute : "la priorité sera accordée pour les agents voulant quitter le CTA CODIS aux plus anciens en fonction dans le service. Une attention particulière sera apportée sur la situation individuelle de 2 SPP du Port désirant se rapprocher de leur domicile".



Les syndicats demandaient également l'application des disputions pérennes de la réforme de la filière avant le 31/12/2019 (nominations aux grades supérieurs sans conditions de quotas). "Les mesures pérennes seront mises en oeuvre dès la clôture des mesures transitoires qui interviendra d'ici la fin de l'année 2019. Une CAP (Commission Administrative Paritaire ndlr) sera convoquée en juillet 2019, en accord avec le président de la CAP afin d'appliquer les mesures pérennes", répond la présidence du Sdis.



Pour la présidence, ce mouvement aurait pu être évité, les différents revendications ayant déjà été discutées la veille du début de la grève.



