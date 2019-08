▶️ Fibre optique: 40 millions d'euros investis pour assurer la couverture des petites communes de l'île

À lire également:

Les zones blanches dans les petites communes de l'île, bientôt de l'histoire ancienne. Ce mercredi, La Région Réunion et la régie Réunion THD (Très-Haut-Débit) ont signé une convention qui doit permettre une couverture à 100% en THD avant 2022 dans les zones blanches et non-équipées en fibre optique. Un investissement de plus de 40 millions d'euros qui concernera six communes de l'île: Les Avirons, Cilaos, l'Entre-Deux, Saint-Philippe, Sainte-Rose et Salazie."Ce n'est pas juste mettre un fil dans un tuyau, nous sommes en train de bâtir les villes de demain", assure Vincent Payet, président de La Réunion THD. Le déploiement de cette fibre optique dans ces six communes permettra aux personnes qui y vivent de bénéficier des mêmes prestations que les autres abonnés réunionnais (offre triple play, streaming, télétravail, etc.). "Tous les usages sont en train de se dématérialiser. Ce sont des villes qui seront connectées à leur économie et au développement de leur territoire", ajoute l'élu régional.--