▶️ Fête le Mur: Yannick Noah de retour à La Réunion pour le tournoi de tennis annuel

Le chanteur et avant tout sportif Yannick Noah est de retour sur notre île pour son plus grand plaisir. "Je me sens bien ici, je suis très bien reçu comme toujours. J'aime La Réunion parce que j'aime les gens, j'ai la tête d'un Réunionnais. C'est d'abord une île très très jolie, je l'aime beaucoup parce qu'elle est aussi assez sportive, et qu'elle est métissée, un petit peu comme moi quoi", a-t-il confié.



Mais s'il est à La Réunion, c'est avant tout pour les enfants de l'association Fête le Mur: leur donner la chance de voyager, de découvrir l'île de La Réunion, tout en pratiquant le tennis et toujours dans la bonne humeur.



L'association Fête le Mur existe depuis maintenant depuis 22 ans. "L'idée c'est de développer le tennis, en tout cas donner accès aux enfants des quartiers difficiles, (...) j'ai rencontré des copains qui se sont dit pourquoi pas faire un ou deux sites dans les hauts car il y a plein de petits marmailles qui aimeraient jouer au tennis", explique-t-il.