▶️ Face aux incivilités, les riverains de Langevin se mobilisent

Face aux incivilités grandissantes aux abords de la rivière Langevin, les riverains se mobilisent. Les déchets laissés sur place, les voitures garées devant les portails, les embouteillages…qu’ils soient de Grand Galet, la Passerelle ou la balance Langevin, la colère de ces habitants est montée d’un cran ces dernières semaines en même temps que le thermomètre.



Le site est très prisé par les pique-niqueurs le week-end, "et c’est normal, Langevin est sûrement la seule rivière aussi accessible dans le sud où l'on peut se rafraîchir", reconnaît volontiers Matthieu Barateau qui réside à Grand Galet. Mais "le nombre de voitures augmentant avec les années", le site naturel accueillant et agréable devient un vrai cauchemar en fin de semaine.



Après une première réunion entre riverains mercredi dernier, puis une délégation reçue en mairie le lendemain, ces derniers sont passés à l’action. 2 500 tracts incitant à davantage de respect ont été distribués hier et samedi. Les pique-niqueurs ont été plutôt réceptifs, "mais il reste encore beaucoup de travail à faire", dresse comme premier bilan Gianni Hoareau, riverain.