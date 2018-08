▶️ Fabien Dijoux défendra le statut de La Réunion contre les indépendantistes

Les candidats déclarés sur la 7ème circonscription devront se positionner durant la campagne. Le verrou constitutionnel de l’amendement Virapoullé est-il une bonne chose ou pas pour La Réunion ? A l'Union Populaire Républicaine, on a choisi depuis longtemps.



Fabien Dijoux aura tout loisir de redire, dans les semaines qui viennent, tout le bien qu’il pense de l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution. Pour le candidat de l’UPR, il empêche que les élus réunionnais puissent adapter les lois françaises à leur guise et garantit donc une stabilité institutionnelle pour notre île. La menace se fait d’autant plus précise que le président Emmanuel Macron a déjà affirmé vouloir supprimer l’amendement Virapoullé "si les élus de La Réunion en manifestaient le souhait".



"Or, pour l’instant la majorité des députés de La Réunion ont exprimé leur volonté de voir cet amendement supprimé", affirme Fabien Dijoux. "S'il venait à sauter, la brèche serait ouverte pour les indépendantistes. L’heure est donc grave pour La Réunion. Il est nécessaire que le dernier député, celui de la 7ème circonscription, défende l’amendement Virapoullé. Cette élection est le dernier espoir afin que notre île évite de faire ce pas décisif et catastrophique vers une indépendance". Des propos renouvelés ce matin en préfecture lors de son dépôt de candidature :