▶️ Exploitation illégale d'une carrière : Jonathan Rivière relaxé

Jonathan Rivière a été relaxé par le tribunal de Saint-Pierre dans l'affaire de l'exploitation illégale d'une carrière des Avirons. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu dans un live facebook.Le ministère public avait pourtant requis 30.000 euros dont 10.000 de sursis et l’interdiction de gérer une activité de gestion de ce type il y a un mois. Le terrassier comparaissait le 23 mai dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour l’exploitation illégale d’une carrière de 30 000m2 sur des terrains privés aux Avirons. En échange du défrichage des parcelles, Jonathan Rivière avait obtenu du propriétaire de pouvoir stocker des galets pour le chantier de la NRL.Mais à la fin de l’exploitation, Jonathan Rivière, ancien candidat aux législatives, n’a pas remis le site en état comme l’exige la loi. "On veut ma tête", s’était-il défendu, très ému à la barre il y a un mois, en rappelant les différends l’opposant à d’autres sociétés dont la SBPTC à qui il a réclamé plus de 2 millions d’euros en vain.