▶️ Esthéticienne : Un métier qui n'est pas donné à tous

Il faut souffrir pour être belle ; ça c’est peut-être l’expression mais il vaut mieux éviter quand même. Ce jeudi, la directrice de l’institut Derma Nude a été mise en cause pour "exercice illégal de la profession de médecin" au tribunal de Saint-Pierre suite à des plaintes de clientes souffrant de diverses blessures. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un institut de beauté se trouve devant la justice.



Marie Line Dernane, esthéticienne depuis 1983 dont l’institut est installé depuis 1992 à à Saint-Denis, explique que c’est un métier dont les normes doivent être respectées. "Il faut avoir une formation d’esthétique, un CAP exigé, s’inscrire à la Chambre des Métiers et faire une formation de trois jours obligatoire pour apprendre la gestion et avoir les moyens d’ouvrir son institut". Elle met en garde : "Sur les réseaux sociaux, il y a énormément d’annonces alléchantes donc il faut bien se renseigner, comme à la Chambre de Métiers par exemple. Concernant les diplômes, c’est vrai qu’à La Réunion on n’a pas tendance à les afficher mais une cliente peut demander à les voir".



Un manque de formations et du matériel "peu fiable" peuvent ainsi, selon Marie Line Dernane, engendrer un risque pour la santé. Certaines pratiques, même si les professionnelles, ne sont en effet pas possibles pour les femmes enceintes ou encore les diabétiques.



Pour les professionnelles qui souhaitent se former, attention aux centres de formation, ajoute-t-elle. "Il faut connaître l’expérience et le cursus du formateur car malheureusement certains centres prennent des formateurs low-cost qui viennent d’avoir leur diplôme et n’ont pas d’expérience dans le domaine".