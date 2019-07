▶️ Espace: Déploiement réussi pour la voile solaire LightSail 2

C'est un ouf de soulagement pour l'organisation américaine Planetary Society. La voile solaire du petit satellite de 32m2 baptisé LightSail 2, lancé il y a un mois dans l'espace s'est correctement déployée ce mercredi en orbite autour de la Terre. Le but de cette expérience est de démontrer que la technologie de propulsion par la simple poussée des photons du Soleil est viable.Le déploiement de la voile solaire a été confirmé par les données envoyées à l'appareil au sol. Après le succès du lancement de LightSail, cette dernière devrait dans les prochains jours hausser son altitude grâce à la pression des radiations solaires.Au mois de juin dernier, Bill Nye, le directeur de la Planetary Society, avait déclaré qu'il espérait voir un jour ces voiles solaires dompter l'énergie pour voyager dans l'espace pour envoyer des missions robotiques au-delà de notre système solaire.Ce projet de voile solaire a longtemps été poussé localement par le scientifique réunionnais Guy Pignolet de "Pluton" Sainte-Rose. Ancien président du Comité Education de la Fédération Internationale d’Astronautique, spécialiste en sciences du Comportement et de l’Organisation de l’Université de Cornell, polytechnicien et chercheur au CNES, Guy Pignolet avait en effet pour projet d’aller voir la lune en voilier solaire, et d'en photographier la face cachée