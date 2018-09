▶️ Escroquerie, l'ex avocat Saïd Larifou arrêté à l'aéroport

À son arrivée à La Réunion hier soir, Saïd Larifou a été interpellé par la Police Aux Frontières

et placé en garde à vue au commissariat Malartic.

L’ancien avocat et homme politique franco-comorien est entendu dans le cadre d’une affaire d’abus de bien sociaux

et d’escroquerie, comme le révèlent nos confrères d’Antenne Réunion.

En 2017 Saïd Larifou était déjà dans le viseur de la Caisse nationale du barreau

qui l’accusait de de ne pas avoir versé ses cotisations annuelles à hauteur de 250 000 euros.

Un manquement qui lui a couté son titre d'avocat.