La grande Une ▶️ Errance animale : La première réponse du préfet de La Réunion Le préfet de La Réunion "reconduit et renforce* le plan de lutte contre l’errance animale". L'implication du préfet Jacques Billant a été bien accueillie par les bénévoles impliqués dans ce domaine. Un budget d'1,9 million d'euros sur 4 ans est programmé, toutes actions confondues. Mais il revient désormais aux intercommunalités de s'activer, selon le préfet.





Si le gréviste portait le message de la stérilisation massive comme étant l’idée centrale de son action, c’est visiblement plus la préfecture qui était heureuse de présenter son plan prévu sur les 4 prochaines années. Le plan qui devait être présenté "bientôt", comme nous l’avait précisé Francis Kubezyk il y a une semaine, a finalement été dévoilé dans ses grandes lignes ce jour aux associations.



"L’errance animale pose des problématiques que nous connaissons tous. Maintenant il s’agit de savoir comment renforcer notre réponse. C’est dans le cadre du contrat de plan qui va être lancé sur quatre ans que cette réponse là va être renforcée autour de cinq axes : renforcer la sécurité, faire une étude pour continuer à comprendre notre connaissance du phénomène, construire les infrastructures nécessaires et continuer les campagnes de stérilisation et de communication parce qu’il y a véritablement un sujet de comportement à adopter de la part de la population et de la part des personnes qui possèdent des chiens et qui malheureusement les abandonnent", admet Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, la directrice de cabinet du préfet de La Réunion.



"Renouveler ce plan qui ira plus vers la vie que vers la mort"



Entre 17H et 21H, il a donc été question, pour les services de l’Etat, de décliner les actions contenues dans ce plan budgétisé pour quatre années. L’enveloppe consacrée serait plus large que les actions passées à entendre la préfecture, soit 1,9 million d’euros qui seront ventilés sur les axes cités plus haut.



A la sortie, les militants ont tous souligné l’écoute attentive de la part du nouveau préfet mais le concret reste à réaliser. C’est d’autant plus vrai que Jacques Billant a rappelé la part de compétences qui incombe aux élus locaux, via les 5 intercommunalités (CINOR, CIREST, TCO, CIVIS, CASUD), seules habilitées à créer ou pas des refuges et à délivrer des bons de stérilisation. Sur ce point, la mise en place d'une harmonisation des services rendus par les interco semble avoir retenu l'attention du représentant de l'Etat



"Il faut renverser la table pour renouveler ce plan qui ira plus vers la vie que vers la mort. La question de la stérilisation massive crée de nombreuses questions - sur le fait que la population soit d’accord ou pas - mais je pense qu’il faut voir avec un autre oeil plutôt que d’euthanasier, de tuer, ce qui alimente un business incroyable", affiche Francis Kubezyk. En guise d’exemple une fois encore, celui de la CIREST qui privilégie l’extension de sa fourrière (dont l’euthanasie est la seule réponse pour les chiens et chats capturés) plutôt que de favoriser la création d’un refuge pour les communes de l'Est.



Etaient également présents à cette réunion le directeur de la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, Patrick Garcia et Laurent-Xavier Delmotte, adjoint, chef du service Alimentation de la DAAF. Ils ont pour leur part évoquer l’autre volet sur lequel la préfecture s’engage : celui de la prise en compte des signalements de cas de maltraitance. A l’heure actuelle, les personnes qui font des signalements sont la plupart du temps renvoyées entre les services : de la police municipale aux intercommunalités en passant par les associations qui ne possèdent évidemment pas de pouvoir de police. Là encore, la répartition des rôles sera affinée et l'idée d'un service unique dédié à cette question a été présenté par la préfecture.



Francis Kubezyk souhaite désormais alerter les élus, et notamment les présidents d’interco tout en continuant sa grève de la faim. Mais dès mercredi, la préfecture a prévenu qu'elle n’acceptera plus son sit-in sous ses fenêtres.



* Voir le communiqué transmis en fin de réunion par la préfecture



ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 188 fois