▶️ Errance animale: La "diagonale des sans voix" prête à reprendre le départ du Grand Raid

Le 18 octobre prochain marquera le départ de la "Diagonale des Fous", course de montagne de réputation internationale qui traverse l’île de La Réunion de part en part. Pour la troisième année consécutive, aux côtés des professionnels et d’anonymes, Murielle, une bénévole soucieuse de l’errance animale sur l’île s’élancera à l’assaut des 9576 mètres de dénivelé positif cumulé... Elle courra ainsi pour sensibiliser le maximum de personnes à ce qui est une réelle problématique.



Le nom de son action : la "Diagonale des Sans Voix", dont la marraine est l'animatrice Rocaya Paillet. Une forme d’événement dans l’événement prestigieux qu’est la mythique course de montagne de La Réunion. Plus de 165 kilomètres à parcourir, dans un environnement majestueux mais impitoyable avec ses dénivelés vertigineux.



La 1ère édition de la "Diagonale des Sans Voix" a eu lieu en 2016, sous l’impulsion de deux particuliers bénévoles souhaitant profiter de la couverture médiatique et touristique de "La Diagonale des Fous", pour relayer la problématique de l’errance animale à La Réunion.



Murielle de son côté a terminé en 59 heures et 36 minutes, classée 43ème dans sa catégorie, et 100ème au classement général féminin. Au total, 2435 coureurs étaient inscrits au Grand Raid dont 201 femmes. Lors de la seconde édition, Murielle n’a pas démérité puisqu’elle est arrivée en 59 heures 48 minutes, se classant ainsi 26ème dans sa catégorie et 138ème au classement général féminin.



Cette année, Murielle et le CRAPA visent un objectif encore plus ambitieux. Pour ce faire, une vraie logistique de communication et de sensibilisation à l’errance animale se met en place autour et pendant la course. Notamment sur des stands mis à disposition à la remise des dossards et au stade de la Redoute pour sensibiliser la population au bien-être animal, à la nécessité de stériliser et de respecter les lois telles que l'obligation d'identification et de non-divagation.Pendant ce temps, Murielle, et à ses côtés plus de 20 coureurs représentant les différentes courses, avaleront les kilomètres pour les quatre pattes qui sont dans nos rues…

