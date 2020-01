La grande Une ▶️ Ericka Bareigts officialise sa candidature aux municipales 2020 à St-Denis





C'est ce mardi, lors d'un point presse à Sainte-Clotilde que l'union de la gauche a dévoilé sa stratégie pour les municipales de 2020 à St-Denis. Nous vous l'annoncions hier, c'est bien Ericka Bareigts qui sera tête de liste pour cette échéance électorale C'est d'abord Gilbert Annette qui a pris la parole, se félicitant de la santé du chef-lieu, se disant "heureux d'avoir servi pendant 10 ans" et avançant "10 millions d'euros d'excédents dans la caisse de la mairie".Un discours aux allures d'au revoir pour le maire sortant avant de passer le flambeau à celle qui est aujourd'hui conseillère municipale déléguée à l'Insertion, à la démocratie participative et surtout députée de la 1ère circonscription. "Je considère que l'heure est venue", a indiqué Gilbert Annette, qui précise rester toutefois dans l'équipe. "Nous avons parmi nous quelqu'un qui a montré pendant ces douze ans son engagement, ses compétences (...) son leadership", a-t-il commenté.Pour rappel, le Parti socialiste et ses alliés devaient en novembre dernier annoncer la candidature de Gilbert Annette lors d'un meeting à la Cité des Arts, mais avait décidé au dernier moment de différer cette annonce pour se réserver la possibilité de la remplacer par celle d'Ericka Bareigts."Nous vivons la réalisation de la transmission", s'est exprimée Ericka Bareigts, insistant sur la nécessité de passer le relai. "Le renouvellement, c'est ça".