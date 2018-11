▶️ Emmanuel Macron s'exprime pour la première fois sur la situation à La Réunion

Voilà 5 jours que La Réunion vit au rythme des émeutes urbaines la nuit et de paralysie des routes le jour. Le président de la République s'est exprimé sur cette situation inédite et grave ce mercredi soir depuis le palais de l'Elysée.



"Ce qui se passe depuis samedi en Réunion est grave. Ce qui nous inquiète tous", a-t-il débuté son intervention consécutive à la question d'un élu réunionnais.



Le président a affirmé que cette situation est consécutive au fait que "beaucoup de problèmes s’agrègent autour de ces premières manifestations", faisant allusion à la manifestation des gilets jaunes qui ne devait se cantonner qu'au samedi 17 novembre.



"Ce sont des problèmes qui existent depuis longtemps, qui sont aussi parfois des problèmes sociaux liés à certains quartiers", a-t-il tenté de contextualiser.



"Nous avons mis les moyens et nous allons continuer à les mettre pour assurer l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur me rappelait qu’un escadron serval, plus deux escadrons de gendarmerie mobile sont envoyés à La Réunion", et seront opérationnels dès ce jeudi.



"Il y a la réponse de fond et dans la durée à cette problématique", a-t-il mis en avant le travail de concertation mené lors des Assises des outre-mer.



Mais avant d'évoquer les solutions qui pourraient permettre aux manifestants d'obtenir gain de cause, c'est d'abord le rétablissement de l'ordre public qui retient l'attention du gouvernement, a-t-il fait savoir : "J’ai demandé au gouvernement d’être intraitable. Parce qu’on ne peut pas accepter les scènes qu’on a vues à La Réunion comme dans d’autres endroits", a-t-il déclaré.