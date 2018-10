▶️ Elite Model Look Reunion Island 2018: Camille, 14 ans, remporte la finale et s'envole vers l'Europe

Hier soir, s'est déroulé la finale Elite Model Look Reunion Island 2018.



Et c'est Camille, 14 ans, qui a su faire la différence parmi les huit autres candidates, toutes âgées entre 14 et 18 ans et mesurant entre 1,73m et 1,78m.



Ces huit finalistes avaient été précédemment sélectionnées pour participer au plus grand concours de mannequin du monde.



C'est donc Camille, l'heureuse gagnante de cette finale, qui s'envolera fin novembre vers l’Europe afin de tenter de remporter un contrat avec l’agence Elite.