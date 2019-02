▶️ Éducation : Le secrétaire d’État est arrivé à La Réunion

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, est arrivé à La Réunion ce matin. Sa visite de l’île se fera sur deux jours. Il rencontrera ce vendredi, les chefs de file du Programme d’investissements d'avenir (PIA) "jeunesse", puis ira à la caserne Lambert où se trouveront les jeunes en service militaire adapté (RSMA) et de l'école de la 2ème chance (E2C). Au Port, par la suite, Garbiel Attal participera à des échanges au foyer des jeunes travailleurs et au centre culturel Village Titan.



Le samedi, le ministre se rendra à Saint-Paul pour échanger avec une association d'insertion des jeunes par le sport avant de visiter l'épicerie solidaire étudiante de Saint-Denis et rencontrer les jeunes ambassadeurs des droits des enfants. Enfin, il retrouvera des jeunes étudiants et des jeunes du Pôle réunionnais organisation développement innovation jeunesse (PRODIJ) pour un échange dans le cadre du Grand Débat National.



Charlotte Molina sur place