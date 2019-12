La grande Une ▶️ Edouard Philippe : "Le temps est venu de construire un système universel de retraites" Le Premier ministre présentait ce midi (15H Réunion) le projet de réforme des retraites du gouvernement au siège du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Le gouvernement compte ne pas reculer face à la contestation mais promet de tenir compte des spécificités des métiers, quitte à inclure dans le système universel de retraites les élus et les ministres qui, dit-il, "seront traités exactement comme tous les Français."





Le premier ministre s'est exprimé ce mercredi midi (heure métropole) depuis le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Philippe : "Nous garantirons une pension minimale de 1000€ pour une carrière au SMIC"



S'il a bien conscience que ses annonces ne devraient pas arrêter de sitôt les contestations - les syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils descendraient de nouveau dans la rue le jeudi 12 décembre et le mardi 17 décembre prochain - le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes de son projet.



Lors d'une première présentation devant les députés ce mardi, Edouard Philippe avait d'ores et déjà déclaré qu'il ne ferait pas "d'annonces magiques". Les dernières décisions ont été prises hier soir lors d'un dîner à l'Elysée, aux côtés d'Emmanuel Macron et de la majorité.



Avant toute chose, il a notamment insisté sur le fait qu'il était déterminé à mettre en place un régime universel par points, ce qui permettrait de tendre vers plus de simplicité selon lui. Il a cependant déclaré être prêt à un décalage de la première génération concernée par la réforme. Alors que la génération de 1963 était envisagée, elle pourrait être décalée à celle de 1973, voire de 1975.



Voici quelques extraits de son allocution :



"Le temps est venu de construire un système universel de retraites. (...) La France n’a pas fait le choix et je crois qu’elle ne fera jamais le choix du chacun pour soi et du tant-pis pour les autres. Nous ne voulons pas confier le soin de nos anciens, la clé de nos retraites, à l’argent-roi. C’est un choix fondamental, ancien et répété de notre pays.



Le futur système de retraites sera le même pour tous les Français, sans exception.



La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point, pour garantir le niveau des retraites. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution, sous le contrôle du Parlement.



J’ai entendu la crainte de ceux qui jugent le point plus abstrait que le trimestre et doutent de la préservation du niveau de leurs pensions dans la durée. Nous ne réussirons pas cette réforme sans gagner leur confiance



Universel, ça veut dire pour tout le monde. Sans exception. Dans le système universel de retraites, les élus et les ministres seront traités exactement comme tous les Français.



Un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Je sais que de nombreux salariés de la SNCF et de la RATP contestent cette ambition. Mais elle est au cœur du projet présidentiel, validé au moment de l’élection en 2017.



Nous mettrons fin aux régimes spéciaux. Nous le ferons progressivement, sans brutalité et dans le respect des parcours individuels.



La caissière à temps partiel, le livreur de la plateforme numérique, l’étudiant qui fait des petits boulots et rentre plus tard sur le marché du travail… Nous devons construire la protection sociale du XXIème siècle en prenant mieux en compte les nouveaux visages de la précarité.



Pour les oubliés du système, ceux qui partent avec des retraites très faibles malgré toute une vie de travail, notamment les agriculteurs, les artisans, les commerçants : nous garantirons une pension minimale de 1000 euros nets par mois pour une carrière complète au SMIC.



Les Français qui ont des carrières heurtées ou qui sont forcés de travailler à temps partiel, ne seront plus pénalisés. Chaque heure travaillée permettra d’acquérir des points et donc d’améliorer sa pension.



Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel de retraites. Les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière pour s’occuper de leurs enfants. Le système universel de retraites compensera la maternité à 100% en accordant des points supplémentaires dès le premier enfant. 90% des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes. Nous améliorerons le système de la réversion, en garantissant au conjoint survivant 70% des ressources du couple.​



Les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière pour s’occuper de leurs enfants. Le système universel de retraites compensera la maternité à 100% en accordant des points supplémentaires dès le premier enfant.



90% des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes. Nous améliorerons le système de la réversion, en garantissant au conjoint survivant 70% des ressources du couple.



Plus de solidarité, c’est faire contribuer les plus hauts revenus. Au-delà de 120.000 euros de revenus annuels, les plus riches paieront une cotisation de solidarité, plus élevée qu’aujourd’hui, qui financera des mesures de solidarité pour tout le monde.



Comme le président de la République s’y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l’âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. L’âge légal ne bougera donc pas.



Les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres.



Nous allons améliorer la prise en compte de la pénibilité, avec la possibilité pour ceux qui exercent des métiers usants de partir deux ans plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital.



Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd’hui à moins de 17 ans de leur retraite. C’est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975, qui auront plus de 50 ans en 2025.



Nous conserverons 100% des droits acquis dans les régimes actuels.



À terme, le retour à l’équilibre du système de #retraites sera la responsabilité des partenaires sociaux. Nous mettrons en place dès l’année prochaine une gouvernance qui leur confiera les principaux leviers.



Retraite à 1000€ min., revalorisation des enseignants, baisse de la décote pour ceux qui n’ont pas tous leurs trimestres…Pour financer ces avancées sociales, nous devons prendre nos responsabilités. Ne comptez pas sur moi pour renvoyer la patate chaude aux partenaires sociaux.



Pour garantir les pensions sans augmenter les impôts, la seule solution, c’est de travailler un peu plus longtemps.



Nous ne pouvons pas mettre en place un âge d’équilibre à 64 ans d’un coup d’un seul en 2025. J’ai entendu les organisations syndicales qui ne voulaient pas de fétichisme sur cette date et j’ai accepté de prendre le temps nécessaire en décalant le calendrier initial jusqu’à 2027." Alors que les Français étaient des milliers à participer à la grève générale le 5 décembre dernier contre la réforme des retraites, Edouard Philippe vient de dévoiler (enfin) les détails du projet gouvernemental.Le premier ministre s'est exprimé ce mercredi midi (heure métropole) depuis le Conseil économique, social et environnemental (CESE).S'il a bien conscience que ses annonces ne devraient pas arrêter de sitôt les contestations - les syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils descendraient de nouveau dans la rue le jeudi 12 décembre et le mardi 17 décembre prochain - le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes de son projet.Lors d'une première présentation devant les députés ce mardi, Edouard Philippe avait d'ores et déjà déclaré qu'il ne ferait pas "d'annonces magiques". Les dernières décisions ont été prises hier soir lors d'un dîner à l'Elysée, aux côtés d'Emmanuel Macron et de la majorité.Avant toute chose, il a notamment insisté sur le fait qu'il était déterminé à mettre en place un régime universel par points, ce qui permettrait de tendre vers plus de simplicité selon lui. Il a cependant déclaré être prêt à un décalage de la première génération concernée par la réforme. Alors que la génération de 1963 était envisagée, elle pourrait être décalée à celle de 1973, voire de 1975."Le temps est venu de construire un système universel de retraites. (...) La France n’a pas fait le choix et je crois qu’elle ne fera jamais le choix du chacun pour soi et du tant-pis pour les autres. Nous ne voulons pas confier le soin de nos anciens, la clé de nos retraites, à l’argent-roi. C’est un choix fondamental, ancien et répété de notre pays.Le futur système de retraites sera le même pour tous les Français, sans exception.La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point, pour garantir le niveau des retraites. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution, sous le contrôle du Parlement.J’ai entendu la crainte de ceux qui jugent le point plus abstrait que le trimestre et doutent de la préservation du niveau de leurs pensions dans la durée. Nous ne réussirons pas cette réforme sans gagner leur confianceUniversel, ça veut dire pour tout le monde. Sans exception. Dans le système universel de retraites, les élus et les ministres seront traités exactement comme tous les Français.Un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Je sais que de nombreux salariés de la SNCF et de la RATP contestent cette ambition. Mais elle est au cœur du projet présidentiel, validé au moment de l’élection en 2017.Nous mettrons fin aux régimes spéciaux. Nous le ferons progressivement, sans brutalité et dans le respect des parcours individuels.La caissière à temps partiel, le livreur de la plateforme numérique, l’étudiant qui fait des petits boulots et rentre plus tard sur le marché du travail… Nous devons construire la protection sociale du XXIème siècle en prenant mieux en compte les nouveaux visages de la précarité.Pour les oubliés du système, ceux qui partent avec des retraites très faibles malgré toute une vie de travail, notamment les agriculteurs, les artisans, les commerçants : nous garantirons une pension minimale de 1000 euros nets par mois pour une carrière complète au SMIC.Les Français qui ont des carrières heurtées ou qui sont forcés de travailler à temps partiel, ne seront plus pénalisés. Chaque heure travaillée permettra d’acquérir des points et donc d’améliorer sa pension.Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel de retraites. Les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière pour s’occuper de leurs enfants. Le système universel de retraites compensera la maternité à 100% en accordant des points supplémentaires dès le premier enfant. 90% des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes. Nous améliorerons le système de la réversion, en garantissant au conjoint survivant 70% des ressources du couple.​Les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière pour s’occuper de leurs enfants. Le système universel de retraites compensera la maternité à 100% en accordant des points supplémentaires dès le premier enfant.90% des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes. Nous améliorerons le système de la réversion, en garantissant au conjoint survivant 70% des ressources du couple.Plus de solidarité, c’est faire contribuer les plus hauts revenus. Au-delà de 120.000 euros de revenus annuels, les plus riches paieront une cotisation de solidarité, plus élevée qu’aujourd’hui, qui financera des mesures de solidarité pour tout le monde.Comme le président de la République s’y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l’âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. L’âge légal ne bougera donc pas.Les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres.Nous allons améliorer la prise en compte de la pénibilité, avec la possibilité pour ceux qui exercent des métiers usants de partir deux ans plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital.Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd’hui à moins de 17 ans de leur retraite. C’est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975, qui auront plus de 50 ans en 2025.Nous conserverons 100% des droits acquis dans les régimes actuels.À terme, le retour à l’équilibre du système de #retraites sera la responsabilité des partenaires sociaux. Nous mettrons en place dès l’année prochaine une gouvernance qui leur confiera les principaux leviers.Retraite à 1000€ min., revalorisation des enseignants, baisse de la décote pour ceux qui n’ont pas tous leurs trimestres…Pour financer ces avancées sociales, nous devons prendre nos responsabilités. Ne comptez pas sur moi pour renvoyer la patate chaude aux partenaires sociaux.Pour garantir les pensions sans augmenter les impôts, la seule solution, c’est de travailler un peu plus longtemps.Nous ne pouvons pas mettre en place un âge d’équilibre à 64 ans d’un coup d’un seul en 2025. J’ai entendu les organisations syndicales qui ne voulaient pas de fétichisme sur cette date et j’ai accepté de prendre le temps nécessaire en décalant le calendrier initial jusqu’à 2027."

Charline Bakowski Lu 521 fois Charline Bakowski